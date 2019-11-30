|Назван лучший маленький город планеты
|30.11.2019 12:51
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Рейтинг под названием Small Cities Index был впервые составлен изданием Monocle, сообщает Independent.
Корреспонденты, редакторы и аналитики оценили 25 городов с населением до 200 тысяч человек. При составлении рейтинга учитывались такие факторы, как качество общественного транспорта, железнодорожное и воздушное сообщение, прогрессивность местного самоуправления и др.
"Швейцарский город занял первое место по целому ряду причин, включая его глобальные перспективы, разный состав населения, благоприятные условия для большого бизнеса и окружающую природу", - говорится в сообщении.
Эффективная сеть общественного транспорта Лозанны, а также ключевые работодатели, включая Международный олимпийский комитет, сыграли основную роль в ее победе.
Топ-25 маленьких городов мира по версии Monocle выглядит так:
1. Лозанна, Швейцария.
2. Боулдер, США.
3. Берген, Норвегия.
4. Хобарт, Австралия.
5. Чигасаки, Япония.
6. Больцано, Италия.
7. Бордо, Франция.
8. Инсбрук, Австрия.
9. Порту, Португалия.
10. Аахен, Германия.
11. Рейкьявик, Исландия.
12. Саванна, США.
13. Потсдам, Германия.
14. Базель, Швейцария.
15. Чиангмай, Таиланд.
16. Виктория, Канада.
17. Сан-Себастьян, Испания.
18. Эйндховен, Нидерланды.
19. Бат, Великобритания.
20. Ольборг, Дания.
21. Висбаден, Германия.
22. Триест, Италия.
23. Харлем, Нидерланды.
24. Аннаполис, США.
25. Зальцбург, Австрия.