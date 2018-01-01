Импорт в Украину транспортных средств, оснащенных исключительно электрическими двигателями, освобождается от акцизного налога и налога на добавленную стоимость до 31 декабря 2022 года. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Эксперты прогнозируют, что купить электромобиль в Украине можно будет на 17–20% дешевле Фото: pixabay.com До 31 декабря 2022 года импорт электромобилей освобождается от акцизного налога и налога на добавленную стоимость (НДС).От НДС освобождаются также операции по перевозке пассажиров на такси, оснащенных только электрическим двигателем, а также по предоставлению электромобилей в аренду.На принятии Верховной Радой этих поправок настоял премьер-министр Владимир Гройсман.Эксперты прогнозируют, что купить электромобиль в Украине можно будет на 17–20% дешевле, пишет BBC Україна.Президент Петр Порошенко подписал закон №2245-VIII о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины 30 декабря. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки декабря налога оснащенных украине года Теги: деньги