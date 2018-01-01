Импорт в Украину транспортных средств, оснащенных исключительно
электрическими двигателями, освобождается от акцизного налога и
налога на добавленную стоимость до 31 декабря 2022 года. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Эксперты
прогнозируют, что купить электромобиль в Украине можно будет на
17–20% дешевле Фото: pixabay.com До 31 декабря 2022 года импорт
электромобилей освобождается от акцизного налога и налога на
добавленную стоимость (НДС).От НДС освобождаются также
операции по перевозке пассажиров на такси, оснащенных только
электрическим двигателем, а также по предоставлению электромобилей
в аренду.На принятии Верховной Радой этих поправок настоял
премьер-министр Владимир Гройсман.Эксперты прогнозируют, что купить
электромобиль в Украине можно будет на 17–20% дешевле, пишет BBC
Україна.Президент Петр Порошенко подписал
закон №2245-VIII о внесении изменений в Налоговый кодекс
Украины 30 декабря.
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