США должны “активизировать свою игру” в Арктике и серьезно заняться этой частью мира, которая становится все более важной для Соединенных Штатов. Об этом заявил американский министр обороны Джеймс Мэттис, передает со ссылкой на Reuters.

По его словам, Штатам необходимо активизировать свою деятельность в Арктике и вывести её на новый уровень. “Безусловно, Америка должна продолжить свою игру в Арктике. В этом нет никаких сомнений”, — сказал Мэттис.

Глава Пентагона уточнил, что, в частности, Вашингтону необходимо расширить присутствие в этом регионе Береговой охраны США. Также он добавил, что из-за потепления в Арктике можно использовать эту территорию как в транспортных целях, так и для разведки энергоносителей.

Напомним, Норвегия попросит Соединенные Штаты более чем вдвое увеличить количество американских морских пехотинцев в стране и разместить их ближе к границе с Россией.

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