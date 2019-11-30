|Украинцам с 1 декабря пересчитают пенсии
|30.11.2019 13:27
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Об этом говорится на странице ПФУ в Facebook.
"Пенсионный фонд Украины проведет перерасчет пенсий с 1 декабря 2019 года в связи с изменением прожиточного минимума для украинских граждан пожилого возраста", - говорится в сообщении.
Как отмечается, соответствующая норма предусмотрена законом Украины "О Государственном бюджете Украины на 2019 год".
Так, размер минимальной пенсии для лиц, утративших трудоспособность, будет повышен с 1564 грн до 1638 грн.
Размер максимальной пенсии вырастет на 740 грн и составит 16 380 грн.
В ПФУ отмечают, что перерасчет осуществляется в автоматическом режиме, без обращения пенсионеров в органы Фонда.
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