Об этом говорится на странице ПФУ в Facebook.

"Пенсионный фонд Украины проведет перерасчет пенсий с 1 декабря 2019 года в связи с изменением прожиточного минимума для украинских граждан пожилого возраста", - говорится в сообщении.

Как отмечается, соответствующая норма предусмотрена законом Украины "О Государственном бюджете Украины на 2019 год".

Так, размер минимальной пенсии для лиц, утративших трудоспособность, будет повышен с 1564 грн до 1638 грн.

Размер максимальной пенсии вырастет на 740 грн и составит 16 380 грн.

В ПФУ отмечают, что перерасчет осуществляется в автоматическом режиме, без обращения пенсионеров в органы Фонда.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира