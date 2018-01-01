В полиции отметили, что в целом новогодние празднования в Берлине в этом году прошли спокойно. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Полиция арестовала семерых подозреваемых в сексуальных домогательствах Фото: ЕРА Всего на так называемой праздничной миле, которая начинается у Бранденбургских ворот и простирается примерно на два километра, наступление 2018 года отмечали несколько сотен человек, отмечает издание.В полиции заявили, что ночь прошла в основном спокойно, было зафиксировано десять случаев сексуальных домогательств. Правоохранители задержали семь человек.На время празднования близко Бранденбургских ворот обустроили "безопасную зону" для женщин из-за опасений о возможных сексуальных домогательствах. Решение было принято спустя два года после того, как в Кельне в ночь на 1 января 2016 года на вокзальной площади города около 1000 мужчин, сформировав небольшие группы, нападали на женщин, угрожали им, грабили и домогались в крайне агрессивной форме. По данным немецких СМИ, нападавшие были "арабской либо североафриканской внешности".После нападений в городе прошли протесты с требованиями к канцлеру Германии Ангеле Меркель принять необходимые меры, чтобы виновные в преступлениях были наказаны. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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