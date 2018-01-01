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В Берлине по подозрению в сексуальных домогательствах во время празднования Нового года задержали семь человек
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01.01.2018 14:00
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В полиции отметили, что в целом новогодние празднования в Берлине в
этом году прошли спокойно. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Полиция арестовала семерых подозреваемых в
сексуальных домогательствах Фото: ЕРА Всего на так называемой
праздничной миле, которая начинается у Бранденбургских ворот и
простирается примерно на два километра, наступление 2018 года
отмечали несколько сотен человек, отмечает издание.В полиции
заявили, что ночь прошла в основном спокойно, было зафиксировано
десять случаев сексуальных домогательств. Правоохранители задержали
семь человек.На время празднования близко Бранденбургских ворот
обустроили "безопасную зону" для женщин из-за опасений о
возможных сексуальных домогательствах. Решение было принято
спустя два года после того, как в Кельне в ночь на 1 января 2016
года на вокзальной площади города около 1000 мужчин,
сформировав небольшие группы, нападали на женщин,
угрожали им, грабили и домогались в крайне агрессивной форме. По
данным немецких СМИ, нападавшие были "арабской либо
североафриканской внешности".После нападений в
городе прошли протесты с требованиями к канцлеру Германии
Ангеле Меркель принять необходимые меры, чтобы виновные в
преступлениях были наказаны.
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