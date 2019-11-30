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Премьер-министр предложил меры для снижения тарифов на ЖКХ
30.11.2019 14:15
Гончарук предложил внести в Верховную раду неотложный проект закона о снижении тарифов на ЖКХ.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
украина
закона
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тарифов
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