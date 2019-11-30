Правительство предлагает президенту внести законопроект, который должен снизить тарифы на отопление.

Президент Владимир Зеленский провел совещание, на котором обсуждались пути снижения трифов на коммунальные услуги, сообщает Офис президента в субботу, 30 ноября.

На встрече присутствовал глава правительства Алексей Гончарук, который анонсировал проект, который позволит следующей зимой снизить сумму платежки на 50%.

Говоря о тарифах на нынешний отопительный сезон, один из чиновнков пояснил, что их невозможно изменить до мая следующего года.

В связи с этим премьер предложил Зеленскому внести от своего имени законопроект, который позволит снизить тарифы на отопление.

При этом никаких деталий законопроекта представители Кабмина не сообщили. По их словам, он позволит снизить тариф на 80-130 гривен (10%).

В ходе заседания президент потребовал, чтобы в декабре украинцы получили платежки со сниженными суммами.

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