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Глава Ощадбанка разссказал о размерах убытков от взрыва отделения
30.11.2019 15:46
Глава Ощадбанка заявил, что убытки от взорванного отделения банка составляют миллионы Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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