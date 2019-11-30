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Глава Ощадбанка разссказал о размерах убытков от взрыва отделения
30.11.2019 15:46
Глава Ощадбанка заявил, что убытки от взорванного отделения банка составляют миллионы
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
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