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Понамарчук: Я взял Ляшко в 17 лет после интерната курьером. Это было его первое место работы
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01.01.2018 14:23
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Журналист, пресс-секретарь погибшего в 1999 году украинского
политика Вячеслава Чорновила Дмитрий Понамарчук рассказал в
интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман, что Олег
Ляшко, который сейчас является лидером Радикальной партии, с осени
1990 года работал курьером. По словам Понамарчука (на фото), он был
доволен работой Ляшко Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com "Он
работал в пресс-центре II Всеукраинских сборов "Народного руху".
Его должность – не секрет, он курьером был у нас. Это
октябрь–ноябрь 1990 года, а он в декабре (1972
года. – ) родился", – отметил он.Понамарчук добавил,
что его попросил взять Ляшко на работу коллега."Он только закончил
10 классов, родителей нет, жить негде. Попросили: "Дмитрий, может,
что-то для него найдется в пресс-центре?" Я говорю: "А что он
умеет?" – "Ничего". – "Слава Богу, будет курьером".
Редакторов было больше 25 человек. У нас находились задания для
курьера", – сказал он.По словам Понамарчука, он был доволен
работой Ляшко, "а кое-кто не был доволен".Ляшко является народным
депутатом Украины с 2006 года. До этого он занимался журналистикой.
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