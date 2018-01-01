Журналист, пресс-секретарь погибшего в 1999 году украинского политика Вячеслава Чорновила Дмитрий Понамарчук рассказал в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман, что Олег Ляшко, который сейчас является лидером Радикальной партии, с осени 1990 года работал курьером. По словам Понамарчука (на фото), он был доволен работой Ляшко Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com "Он работал в пресс-центре II Всеукраинских сборов "Народного руху". Его должность – не секрет, он курьером был у нас. Это октябрь–ноябрь 1990 года, а он в декабре (1972 года. – ) родился", – отметил он.Понамарчук добавил, что его попросил взять Ляшко на работу коллега."Он только закончил 10 классов, родителей нет, жить негде. Попросили: "Дмитрий, может, что-то для него найдется в пресс-центре?" Я говорю: "А что он умеет?" – "Ничего". – "Слава Богу, будет курьером". Редакторов было больше 25 человек. У нас находились задания для курьера", – сказал он.По словам Понамарчука, он был доволен работой Ляшко, "а кое-кто не был доволен".Ляшко является народным депутатом Украины с 2006 года. До этого он занимался журналистикой. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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