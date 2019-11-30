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Дипломаты Зеленского получили "громкую пощечину от РФ" – экс-посол
30.11.2019 16:35
Принятием "закона о государственной границе "ДНР" Россия показала наличие собственного "сценария автономизации Донбасса".

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Об этом в Тwitter заявил прежний посол Украины в Европейском союзе Константин Елисеев.

"Громкая пощечина РФ и ее марионеток накануне "Нормандского саммита". Своим заказным решением о так называемой" государственной границе ДНР" Москва дает понять, что у нее свой сценарий автономизации Донбасса. Ждем решительное заявление Украины и международных партнеров!" – подчеркнул Елисеев.

Напомним, накануне так называемый "парламент ДНР" принял "закон" о "государственной границе". К территории, которую террористы хотели бы контролировать, вошла вся Донецкая область. Оккупационная власть считает, что этот "закон" якобы "не противоречит Минским соглашениям".

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