Президент России Владимир Путин заявил, что одной из самых запоминающихся новостей в программе "Время" для него стало известие о сверхзвуковом гражданском самолете Ту-144 около 50 лет назад. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Путин: Ту-144 до сих пор кажется какой-то фантастикой Фото: ЕРА Программе "Время" 1 января 2018 года исполняется 50 лет. Выпуск с участием Путина покажут в 21.00 по Москве (22.00 по Киеву).Говоря о возможности смотреть телевизор 50 лет назад, президент России сказал: "Мы жили небогато, но телевизор у нас был". Путин добавил, что его родители хотя и занимали "от зарплаты до зарплаты", но телевизор могли себе позволить.На вопрос, какая новость 50-летней давности его "зацепила", президент России ответил, что это было "появление в нашем небе... сверхзвукового гражданского самолета Ту-144". По словам Путина, это "до сих пор кажется какой-то фантастикой".Он также назвал "яркие спортивные события" и "известную хоккейную серию 1972 года" СССР – Канада. Президент России сообщил, что его мама болела за сборную СССР.Программа "Время" впервые вышла в 21.00 1 января 1968 года. С тех пор время ее выхода в эфир оставалось неизменным. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки время что президент россии его Теги: мир