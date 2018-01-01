|
Путин: Мы жили небогато, но телевизор у нас был
|
01.01.2018 14:31
|
Президент России Владимир Путин заявил, что одной из самых
запоминающихся новостей в программе "Время" для него стало известие
о сверхзвуковом гражданском самолете Ту-144 около 50 лет назад.
Этот материал можно прочитать и на украинском языке Путин: Ту-144
до сих пор кажется какой-то фантастикой Фото: ЕРА Программе "Время"
1 января 2018 года исполняется 50 лет. Выпуск с участием Путина
покажут в 21.00 по Москве (22.00 по Киеву).Говоря о возможности
смотреть телевизор 50 лет назад, президент России сказал: "Мы жили
небогато, но телевизор у нас был". Путин добавил, что его родители
хотя и занимали "от зарплаты до зарплаты", но телевизор могли себе
позволить.На вопрос, какая новость 50-летней давности его
"зацепила", президент России ответил, что это было "появление в
нашем небе... сверхзвукового гражданского самолета Ту-144". По
словам Путина, это "до сих пор кажется какой-то фантастикой".Он
также назвал "яркие спортивные события" и "известную хоккейную
серию 1972 года" СССР – Канада. Президент России сообщил, что
его мама болела за сборную СССР.Программа "Время" впервые вышла в
21.00 1 января 1968 года. С тех пор время ее выхода в эфир
оставалось неизменным.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира