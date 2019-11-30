Петиция на сайте Президента Украины Владимира Зеленского предлагает запретить деятельность компании Аpplе в Украине, вывезти имеющуюся продукцию из страны и приравнять іРhone к "колорадской ленте". Петиция №22/079808-эп размещена на сайте главы государства и набрала за сутки почти 50 подписей.

“Компания Аpple поддержала оккупацию Крыма, определив его территорией России в своих приложениях. Требую немедленно запретить их деятельность в Украине, запретить их продукцию, ее ввоз и имеющуюся. Приравнять iРhone к колорадским лентам! Создать государственную программу по утилизации имеющейся у населения продукции с возмещением средств. Прошу поддержки и максимального распространения! Вместе к победе! Слава Нации!” — говорится в тексте петиции. Для рассмотрения петиции нужно 25 тысяч голосов. Сбор подписей продлится еще 91 день.

Напомним, ранее сообщалось, что в Apple объяснили признание Крыма российским из-за российских законов.





Сводка.нет - Новости Украины и Мира