В понедельник, 1 января, мужчина погиб во время пожара в Житомирской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Стоит отметить, что возгорание произошло в частном доме в село Клочевое Коростенского района сегодня в 5:00 утра.

Накануне Нового года в погибшему мужчине приехал сын. Отпраздновав, мужчины натопили и легли спать.

Утром отец разбудил сына, сообщив, что в доме произошел пожар. Они успели покинуть помещение, и сын побежал за помощью к соседям. Однако хозяин жилья вернулся, решив вынести из дома еще документы и ценности. Выбраться из пожара он уже не смог.

"По прибытию пожарных к месту вызова дом был полностью охвачен пламенем. Проведя разведку внутри дома, они обнаружили на полу у окна в комнате тело хозяина 1957 года. Силами бойцов ГСЧС в 05:50 пожар локализован, а в 09:40 ликвидирован. Долгое время понадобилось для полной разборки разрушенных огнем конструкций дома. В результате чрезвычайного происшествия дом уничтожен огнем. Предварительно установлено, что причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. Окончательные обстоятельств и события устанавливают специалисты", - сообщают в ГСЧС.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в центре Ивано-Франковска, на улице Сечевых Стрельцов произошел пожар, в результате которого погибла семья из шести человек.

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