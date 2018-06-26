25 июня – день тезоименитства Блаженнейшего Митрополита Онуфрия. В этот день Церковь чтила память преподобного Онуфрия Великого. О любви «Любовь – это потребность человека творить добро, не ожидая ничего взамен». «Только бескорыстное желание творить добро может быть признаком того, что человек научился любить. Кто любит Бога, тот делает добрые дела и не ожидает никакой отдачи. И пока будет это жертвенное творение добра, до тех пор будет существовать мир». «Духовная любовь – вечна, она не может пошатнуться, ее ничто не способно уничтожить». «Те люди, которые Бога не любят, не любят своих детей. А для того, чтобы мы имели любовь к Богу, мы должны жить по Заповедям Божиим. От жизни по Заповедям рождается почтение перед Господом. От выполнения этих законов человек получает удовольствие, мир, весть и покой, так он познает, что Бог является источником всякого блага и начинает Его любить. А от этой любви рождается правильная любовь к ближнему, особенно к детям». «Человеку свойственно любить самого себя. Никто не желает себе зла. Вопрос заключается в направленности нашей любви. Можно любить себя, угождая своим эгоистическим желаниям, а можно любить себя, чтобы обрести Царство Небесное». «Все мы хотим видеть Украину сильной, мощной и процветающей, но для этого мало просто говорить о любви к своей Родине, надо своими добрыми делами свидетельствовать об этой любви». Об исполнении Божьей воли и смирении «Человек должен не только верить в Бога, он должен доверить себя Богу. Когда человек вверяет себя Богу, он становится на путь, ведущий к истине, на путь познания Бога. Тогда человек начинает покорять свой ум, свои чувства воле Божией. Так делал преподобный Онуфрий Великий, он смирял себя перед Богом и именно в этом заключается самое ценное духовное наследие святого». «Есть вера ума, а есть вера сердца. Вера ума – когда человек признает Бога, но делает, что он хочет. А вера сердца – когда человек верит в Бога, признает Бога и подчиняет свою жизнь, свои поступки божественным законам. Если человек является таким христианином, который не только верит в Бога, но доверяет себя Богу, то этот человек силой благодати Духа Святого превращается в красивое, благородное, духовное существо, через которое прославляется Бог и которое Бог прославляет еще в этом мире». «Верить в Бога – хорошо, но этого еще недостаточно для того, чтобы быть со Христом. Для того, чтобы быть со Спасителем, надо Богу верить! То есть доверять себя воле Божией, доверять себя Его Законам». «Спасительной вера будет тогда, когда человек всю свою жизнь покорит Тому, в Кого поверил, своему Творцу и Богу. Он будет делать не то, чего ему хочется, а будет исполнять то, что повелел Господь». «Сегодня мы особенно должны жить по христианским законам, а не по законам этого мира. Не нужно смотреть, как живет мир, в нем царят немного другие правила». «Духовное совершенствование имеет начало, но не имеет конца. Вершиной добродетелей является любовь, но она бесконечна, как и Сам Бог. Начало же и путь совершенствования подобны лестнице, духовное восхождение по которой изобразил Иисус Христос в заповедях блаженства. Именно в заповедях изображена та духовная лествица, которую человек должен пройти за время своей земной жизни, а совершить восхождение человек способен с помощью поста, молитвы и стремления понять и выполнить Божественную волю». «Своя правда может показаться очень красивой, очень перспективной, но она по своей сути несет смерть. А воля Божья – она ​​иногда бывает неприятная для нас, бывает горькая, тяжелая – в своей сути несёт с собой жизнь. Поэтому человек, который начал духовную жизнь, который достиг состояния кротости, ищет не своей воли, а воли Божьей». «Угодить Богу можно только тогда, когда мы знаем, Кто Он, когда понимаем Его волю относительно нас и исполняем Его волю. Живя по вере Православной, мы готовим себя к блаженной вечности. Поэтому в вопросах вероисповедания никаких компромиссов быть не может». «Есть много средств, которые приводят человека к святости: молитва, покаяние, но более только духовную пользу ему приносит терпение, когда его оскорбляют несправедливо. Поношения могут привести нас в состояние смирения, когда человек говорит в себе: “Бог это попускает, почему я должен отвергать это горькое лекарство, которое врачует мою гордыню?”». О молитве «Молитва является дыханием души. Мы знаем, что если прекращается дыхание, то человек умирает. Так и душа, если она лишается молитвы, то становится мёртвой, бесчувственной, холодной». «Молитва является самым великим благодеянием, великим добрым делом, которое мы должны совершать в праздничный воскресный день. И одна из самых великих молитв – это молитва церковная, когда мы собираемся, как сегодня, собираемся в храме и вместе, каждый как умеет, обращаемся к Богу единым гласом. Это и есть великая, сильная церковная молитва, которая и содержит мир». «Молитва является помощником для человека в преодолении тех трудностей, которые встречаются на пути исполнения заповедей Божиих. Молитва дает человеку ощущение истины». «Молитва притягивает в душу священника Божью благодать, которая постоянно обновляет пастыря, дает ему силу с благодарностью Богу нести свой крест. Благодать, которую Господь дает священнику через ревностную молитву, утешает его в горе и испытании, встречающиеся на пути его служения и жизни. Если молитва слабеет или вовсе отсутствует, то священник становится духовно холодным, или как еще говорят – священник без молитвы выгорает». Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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