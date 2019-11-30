Об этом представительство сообщило на своей странице в Facebook.

"Представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым реагирует на события, связанные с неправильными обозначениями Крыма или отношениями иностранных компаний с компаниями государства-оккупанта в Крыму. За последнее время мы направили соответствующие запросы AFP News Agency и Apple Incs относительно соответствующих ситуаций", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, компания Apple на своих картах и ​​в погодных программах, используемых на территории РФ, начала показывать Крым как часть российской территории. Министр иностранных дел Украины Владимир Пристайко раскритиковал компанию Apple за обозначение Крыма российской территории.

Кроме того, Посольство Украины в США обратилось с официальными запросами к американской кампании Apple после сообщений об обозначении в ее программных приложениях Крыма как территории РФ.

Возмущение действиями Apple выразили также в МИД Литвы и Польши.

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