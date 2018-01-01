Государственные СМИ Ирана начали освещать акции протеста, но большинство сюжетов сосредоточены на том, как молодые люди атакуют банки или транспортные средства, сообщает BBC. Этот материал можно прочитать и на украинском языке В Иране заявили о гибели 12 протестующих Фото: ЕРА Отмечается, что с 28 декабря, когда начались протесты, только погибло 12 человек.Государственные СМИ начали освещать акции протеста, но большинство сюжетов сосредоточены на том, как молодые люди атакуют банки или транспортные средства, сообщает BBC.28 декабря в Иране начались крупнейшие за восемь лет антиправительственные акции протеста. От властей страны требуют побороть бедность, освободить политзаключенных, положить конец произволу полиции и прекратить участие в конфликтах в Йемене, Сирии и Ираке. Силовики применили водометы и задержали десятки активистов.США осудили аресты участников акций протеста в Иране.30 декабря протесты распространились на столицу Ирана Тегеран. Демонстранты нападают на некоторые государственные здания и пытаются их штурмовать. Сообщается, что в провинциальном городе Доруде полиция расстреляла двух участников антиправительственной демонстрации.В связи с антиправительственными митингами власти Ирана заблокировали Instagram и Telegram. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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