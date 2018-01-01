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В Иране государственные СМИ заявили о гибели во время протестов 12 человек
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01.01.2018 14:39
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Государственные СМИ Ирана начали освещать акции протеста, но
большинство сюжетов сосредоточены на том, как молодые люди атакуют
банки или транспортные средства, сообщает BBC. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке В Иране заявили о гибели 12
протестующих Фото: ЕРА Отмечается, что с 28 декабря, когда начались
протесты, только погибло 12 человек.Государственные СМИ начали
освещать акции протеста, но большинство сюжетов сосредоточены на
том, как молодые люди атакуют банки или транспортные средства,
сообщает BBC.28 декабря в Иране начались крупнейшие за восемь
лет антиправительственные акции протеста. От властей страны требуют
побороть бедность, освободить политзаключенных, положить конец
произволу полиции и прекратить участие в конфликтах в Йемене, Сирии
и Ираке. Силовики применили водометы и задержали десятки
активистов.США осудили аресты участников акций протеста в
Иране.30 декабря протесты распространились на столицу Ирана
Тегеран. Демонстранты нападают на некоторые государственные здания
и пытаются их штурмовать. Сообщается, что в провинциальном
городе Доруде полиция расстреляла двух участников
антиправительственной демонстрации.В связи с антиправительственными
митингами власти Ирана заблокировали Instagram и Telegram.
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