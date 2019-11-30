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Командующего ВМС Украины наградили французским орденом
30.11.2019 17:19
Украинского командующего ВМС наградили национальным орденом Французской Республики
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
общество
события
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