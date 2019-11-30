Об этом Укринформу сообщили в Киевском городском центре занятости.

Таким образом, с 1 декабря максимальный размер пособия по безработице увеличится до 8408 гривень.

"Сегодня прожиточный минимум на одного человека составляет для трудоспособных лиц 2007 грн, а с 1 декабря возрастет до 2102 грн. Это означает, что те, кто получает максимальную помощь по безработице (которая рассчитывается в процентном соотношении от среднего дохода за последние 6 месяцев работы и не может превосходить сейчас 8028 грн), с 1 декабря будут получать больше - 8408 грн в месяц (4 прожиточных минимума) "- отметили в центре занятости.

В то же время размер минимального пособия по безработице останется без изменений - 610 грн (для лиц, которые уплачивали страховые взносы менее 6 месяцев). То есть, размер пособия по безработице колеблется от 610 до 8408 гривень, в зависимости от страхового стажа и размера заработной платы, получаемой перед увольнением. Средний размер помощи за октябрь в г. Киеве составил 6293 грн.

По данным Киевского городского центра занятости, на начало ноября пособие по безработице в столице получали 7327 безработных, между них минимальное, в размере 610 гривень, - 381 безработный, в размере 1630 гривень - 223, а максимальное пособие по безработице - 3520 человек.

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