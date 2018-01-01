Телеканал РЕН ТВ сообщает, что сознание артиста Олега Табакова "остается ясным, он ориентируется в пространстве и времени". Табаков находится в сознании, сообщает телеканал Фото: МХТ им. А.П. Чехова / Facebook Журналисты отмечают, что сознание Табакова "остается ясным, он ориентируется в пространстве и времени". Также актер реагирует на внешние раздражители.82-летнего Табакова госпитализировали днем 27 ноября. Позже стало известно, что медики поставили ему диагноз "сепсис".Сообщалось, что артисту установили трахеостому – искусственное дыхательное горло. В начале декабря вице-мэр Москвы Леонид Печатников заявил, что Табаков находится в реанимации с диагнозом "сложная деструктивная пневмония".24 декабря актеру стало хуже. Его состояние характеризовали как крайне тяжелое, хотя он оставался в сознании.27 декабря РЕН ТВ сообщил, что Табакова ввели в искусственную кому, подключив к аппарату искусственной вентиляции легких. Телеканал объясняет, что делается это обычно для того, чтобы при тяжелом недуге снизить нагрузку на ослабевшие от борьбы с болезнью внутренние органы.В тот же день СМИ уточнили, что Табаков находится в сознании и никого не узнает. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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