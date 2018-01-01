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Состояние Табакова улучшилось - СМИ
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01.01.2018 14:47
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Телеканал РЕН ТВ сообщает, что сознание артиста Олега Табакова
"остается ясным, он ориентируется в пространстве и времени".
Табаков находится в сознании, сообщает телеканал Фото: МХТ им. А.П.
Чехова / Facebook Журналисты отмечают, что сознание Табакова
"остается ясным, он ориентируется в пространстве и времени". Также
актер реагирует на внешние раздражители.82-летнего Табакова
госпитализировали днем 27 ноября. Позже стало известно,
что медики поставили ему диагноз "сепсис".Сообщалось, что
артисту установили трахеостому – искусственное
дыхательное горло. В начале декабря вице-мэр Москвы Леонид
Печатников заявил, что Табаков находится в
реанимации с диагнозом "сложная деструктивная пневмония".24
декабря актеру стало хуже. Его состояние характеризовали как
крайне тяжелое, хотя он оставался в сознании.27 декабря РЕН ТВ
сообщил, что Табакова ввели в искусственную кому, подключив к
аппарату искусственной вентиляции легких. Телеканал объясняет,
что делается это обычно для того, чтобы при тяжелом недуге снизить
нагрузку на ослабевшие от борьбы с болезнью внутренние органы.В тот
же день СМИ уточнили, что Табаков находится в сознании и
никого не узнает.
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