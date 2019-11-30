Об этом в пятницу на пресс-конференции в Брюсселе, накануне лондонского саммита НАТО в связи с 70-й годовщиной этой организации, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы сейчас не видим никакой немедленной угрозы со стороны России против какой-либо из стран НАТО. Но что мы видим - это хитрый вызов. Мы видим Россию, которая активно инвестирует в новые современные (военные) возможности, включая ядерные силы. Мы видим Россию, которая нарушает основополагающее для контроля над оружием соглашение - Договор о ракетах малой и средней дальности, которая разворачивает ракеты, способные достигать европейских городов и которые могут нести ядерное оружие. Мы видим Россию, которая осуществляет агрессивные действия против соседей. Грузия, Украина, но также - Молдова, где Россия имеет свои силы без разрешения правительства страны", - сказал руководитель Альянса.

Он отметил, что реагирование на агрессивную политику России будет одной из тем, которые рассмотрят руководители НАТО в Лондоне, между прочих вызовов, таких как общая борьба против "Исламского государства" или реагирование на растущую сила Китая.

"Да, мы не видим прямой агрессии против какой-либо страны НАТО. Но реалии таковы, что только подчеркивают важность для НАТО продолжать обеспечивать надежную оборону и политику сдерживания в этом непредсказуемом мире. И именно следовательно мы должны продолжать модернизировать Альянс, инвестировать в его способности и повышать готовность наших сил", - добавил Столтенберг.

Как сообщалось, саммит лидеров стран Организации Североатлантического договора состоится 3-4 декабря в Лондоне.

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