|В Италии в новогоднюю ночь взорвали бомбу в мусорке: есть пострадавшие
|01.01.2018 14:49
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В новогоднюю ночь в итальянском городе Турин в результате взрыва самодельной бомбы пострадали четыре человека, сообщает Корреспондент.
По данным источника, взрыв произошел в одном из окраинных районов города. Бомба была спрятана в мусорном баке.
В результате взрыва ранения получили четверо прохожих: два марокканца и два итальянца, в том числе 83-летний пенсионер. Взрывная волна также повредила четыре припаркованных автомобиля и стекла тридцати близлежащих жилых построек.
Кроме этого, в ходе проведенных обысков в районе взрыва сотрудники правоохранительных органов обнаружили еще 12 аналогичных самодельных взрывных устройств и патроны.
На данный момент полиция устанавливает личность изготовителя бомб.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, во вторник, 26 декабря, в северо-восточной части Ливии произошел взрыв на участке магистрального нефтепровода.
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