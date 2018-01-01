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Алла Пугачова підстриглась і похизувалась стильним міні (ФОТО)
01.01.2018 14:49
Роки минають, але 68-річна Алла Пугачова, схоже, лише молодіє.

Так, днями співачка разом з Максимом Галкіним відвідала домашню вечірку Ігора Ніколаєва. "Останні дні року, що минає! Приходять дорогі гості, згадуємо все хороше в старому році, сподіваємося на краще в Новому", - написав Ігор Ніколаєв в Instagram.

"Хороший вечір в сімейному колі", - підписала кадр Юлія Проскурякова.

Втім, вся увага фанів була звернута на Примадонну. 68-річна Алла Борисівна вибрала для виходу в світ стильне міні-плаття з широким поясом, а також похизувалася зміною іміджу - співачка підстриглась та випрямила волосся.

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