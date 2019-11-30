В СБУ остановили крупную контрабанду почти 400 кг героина из Закарпатья в страны ЕС - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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В СБУ остановили крупную контрабанду почти 400 кг героина из Закарпатья в страны ЕС
30.11.2019 19:08
Сотрудники СБУ остановили контрабанду около 400 кг героина из Закарпатья в ЕС
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
украина
героина
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