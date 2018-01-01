По предварительной информации полиции, мужчина, выбросившийся в
Запорожье из окна многоэтажки 31 декабря, совершил самоубийство.
Этот материал можно прочитать и на украинском языке Полиция открыла
уголовное производство по статье "умышленное убийство" по факту
падения мужчины из окна Фото: mvs.gov.ua Мужчина и ребенок
погибли."Когда маленький мальчик с мамой заходили в подъезд домой,
на него сверху свалился с восьмого этажа 39-летний мужчина,
который, по предварительной информации, совершил самоубийство.
Мужчина погиб на месте, а ребенка пытались спасти врачи, однако он
умер в карете скорой помощи", – рассказал корреспондент
телеканала.Полиция открыла уголовное производство по ст. 115
(умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, ведется
следствие.
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