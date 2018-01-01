По предварительной информации полиции, мужчина, выбросившийся в Запорожье из окна многоэтажки 31 декабря, совершил самоубийство. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Полиция открыла уголовное производство по статье "умышленное убийство" по факту падения мужчины из окна Фото: mvs.gov.ua Мужчина и ребенок погибли."Когда маленький мальчик с мамой заходили в подъезд домой, на него сверху свалился с восьмого этажа 39-летний мужчина, который, по предварительной информации, совершил самоубийство. Мужчина погиб на месте, а ребенка пытались спасти врачи, однако он умер в карете скорой помощи", – рассказал корреспондент телеканала.Полиция открыла уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, ведется следствие. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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