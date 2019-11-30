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Зеленский хочет встретиться со студентами, которых шесть лет назад избил Беркут
30.11.2019 19:44
Владимир Зеленский заявил, что хочет встретиться со студентами, которых шесть лет назад избил Беркут Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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