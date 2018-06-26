|В Днепре в больнице умер раненный украинский военный
|26.06.2018 07:17
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Вооруженный конфликт в Донецкой и Луганской областях между украинской армией и пророссийскими боевиками начался в апреле 2014 года. C 14 апреля правительственные силы проводили на Донбассе антитеррористическую операцию.30 апреля 2018 года АТО официально завершилась, вместо нее, в соответствии с законом о реинтеграции Донбасса, началась операция Объединенных сил.
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