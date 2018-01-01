|Как избавиться от похмелья без спиртных напитков: советы экспертов
|01.01.2018 14:59
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Не стоит лечить сильное похмелье малыми дозами спиртных напитков. Эксперты назвали 4 гораздо более эффективных способа победить неприятные симптомы, сообщает со ссылкой на
Многие люди подходят к лечению похмелья с известным принципом: подобное исцеляется подобным. Есть мнение о том, что небольшие дозы алкогольных напитков довольно быстро вернут человека в форму и избавят его от всех неприятных симптомов.
В реальности, это приносит лишь очень непродолжительное по времени облегчение, которое быстро заканчивается, сменяясь еще более выраженными неприятными симптомами. Если вы не хотите страдать от похмелья слишком долго, то не пытайтесь бороться с ним с помощью алкоголя. Существуют гораздо более эффективные методы лечения похмелья, чья действенность была доказана научным путем.
Коктейль "Кровавая Мэри" без алкоголя
Полстакана томатного сока необходимо смешать с двумя столовыми ложками лимонного сока, добавить туда немного вустерского соуса или его аналогов, горячего перца и пучок сельдерея. Томаты содержат фруктозу, являющуюся с сахаром, который поможет организму быстрее метаболизировать алкоголь и вывести его из системы. В них также есть витамины и минералы, сражающиеся с воспалениями и восстанавливающие водный баланс в организме.
Банан и мед в виде сэндвича
Вам потребуется один порезанный банан, чайная ложка меда и два кусочка цельнозернового хлеба. При алкоголе увеличивается мочеиспускание, что приводит к выведению из организма калия и обезвоживанию. Банан обеспечивает восстановление уровня этого электролита. Мед позволяет увеличить уровень сахара в крови и дать вам энергию, а фруктоза также помогает метаболизировать и сжигать алкоголь.
Имбирный чай
12 крупных долек имбиря надо растворить в 4 чашках кипящей воды, выжать туда лимон, добавить полчашки меда и свежевыжатого апельсинового сока. Имбирь тысячелетиями используется для борьбы с расстройствами желудка. Исследования показывают, что он облегчает уровень боли, блокирует формирование воспалительных компонентов простагландинов и лейкотриенов. Мед нужен для того, чтобы сделать напиток более сладким, ну а о воздействии фруктозы мы уже говорили часто.
Самым простым способом профилактики похмелья является одна кружка воды, которую нужно выпить еще до начала употребления спиртных напитков. Вместе с водой проглотите две таблетки парацетамола. Основной причиной похмелья является обезвоживание. Алкоголь - это диуретик, который вымывает воду из организма. Именно следовательно вам просто нужно больше пить для смягчения симптомов похмелья. На каждый бокал или рюмку спиртных напитков нужно выпивать по стакану воды.