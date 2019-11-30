Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"В дежурную часть Днепровского управления полиции поступило сообщение о том, что на улице Энтузиастов произошел взрыв. На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативные группы районного и Главного управлений полиции, кинологи и взрывотехники. Работники правоохранительных органов осмотрели место происшествия, опросили свидетелей и изъяли записи с камер видеонаблюдения. В результате взрыва повреждена внутренняя отделка финансового учреждения", - говорится в сообщении.

Как отмечается, по предварительным выводам специалистов и полицейских установлено, что злоумышленники взорвали банкомат с помощью газо-воздушной смеси.

"Откуда забрали кассеты с деньгами, сели в автомобиль и поехали. Сейчас сумма ущерба устанавливается", - добавили в полиции.

Следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч.2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее убыток в крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

"Сейчас усилия работников полиции направлены на установление и задержание подозреваемых лиц", - отметили в правоохранительных органах.

Как сообщал Укринформ, в Днепровском районе города Киева, в ночь с 29 на 30 ноября 2019 года двое неизвестных взорвали отделение Ощадбанка.

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