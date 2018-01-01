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Понамарчук: Манафорт – копия Януковича. Такие же понты для приезжих. Между собой регионалы называли команду Манафорта киргизами
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01.01.2018 15:03
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Американский политтехнолог Пол Манафорт напоминал своей осанкой,
дорогими аксессуарами и "надуванием щек" беглого экс-президента
Украины Виктора Януковича. Об этом рассказал в интервью главному
редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман журналист, пресс-секретарь
погибшего в 1999 году украинского государственного деятеля
Вячеслава Чорновила Дмитрий Понамарчук. Понарамчук: Подхожу к этому
уважаемому человеку из команды Януковича, говорю: "Сообщаю вам, что
вас ищут киргизы" Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com "Как-то вы
мне говорили, что Пол Манафорт – это копия Януковича
(беглого экс-президента Украины Виктора Януковича. –
.) Что вы имели в виду?", – спросила ведущая программы.По
словам Понамарчука, он имел в виду манеры Манафорта. "Манеры. И
эти, мне нравится такое журналистское определение, "понты для
приезжих". Вот что такое понты? Человек, может, сам по себе и не
такой. Но – надувание щек, осанка, дорогие аксессуары, не
отдельно нужные в штабе", – сказал журналист.По его словам,
"между собой они называли команду Манафорта киргизами"."Спрашиваю:
почему киргизы? Однажды мне кто-то звонит по мобилке и говорит:
передай тому-то и тому-то, потому что ты там рядом находишься… В
отеле InterContinental размещался пресс-центр. А к пресс-центру
автоматически подтянулся штаб Партии регионов. Говорят: "Ты там
видишь одного руководителя штаба..." "И передай, мол, ему, что его
ищут киргизы". Подхожу к этому уважаемому человеку из команды
Януковича, говорю: "Сообщаю вам, что вас ищут киргизы". Он мне:
"Вы, Дмитрий, больше никогда так не говорите". А меня смех
распирает: я же не знаю, кто такие киргизы. А он решил, что я
умышленно подшучиваю. Знал бы, кто это, все равно умышленно при нем
сказал бы", – добавил Понамарчук.В 2000-х годах
Манафорт консультировал в Украине Партию регионов,
премьер-министра, а впоследствии президента Виктора Януковича,
сотрудничал с холдингом Рината Ахметова СКМ. По данным
Bloomberg, он сообщил в министерство юстиции США,
что получил от Партии регионов $17,1
млн. Имя Манафорта фигурирует в "черной
бухгалтерии" Партии регионов.С марта по август 2016 года
Манафорт занимался избирательной кампанией президента США
Дональда Трампа.30 октября 2017 года Манафорта и его делового
партнера Ричарда Гейтса обвинили в сговоре против
Соединенных Штатов. Им выдвинули обвинения по 12
пунктам и отправили под домашний арест. По данным
следствия, Манафорт и Гейтс сгенерировали десятки миллионов
долларов дохода в результате их работы в Украине. Первый отмыл
более $18 млн, а второй – более $3 млн.15 декабря
2017 года федеральный суд округа Колумбия ослабил меру пресечения
для Манафорта:разрешил ему переехать во Флориду и обязал носить
электронный браслет.
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