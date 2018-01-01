Американский политтехнолог Пол Манафорт напоминал своей осанкой, дорогими аксессуарами и "надуванием щек" беглого экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом рассказал в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман журналист, пресс-секретарь погибшего в 1999 году украинского государственного деятеля Вячеслава Чорновила Дмитрий Понамарчук. Понарамчук: Подхожу к этому уважаемому человеку из команды Януковича, говорю: "Сообщаю вам, что вас ищут киргизы" Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com "Как-то вы мне говорили, что Пол Манафорт – это копия Януковича (беглого экс-президента Украины Виктора Януковича. – .) Что вы имели в виду?", – спросила ведущая программы.По словам Понамарчука, он имел в виду манеры Манафорта. "Манеры. И эти, мне нравится такое журналистское определение, "понты для приезжих". Вот что такое понты? Человек, может, сам по себе и не такой. Но – надувание щек, осанка, дорогие аксессуары, не отдельно нужные в штабе", – сказал журналист.По его словам, "между собой они называли команду Манафорта киргизами"."Спрашиваю: почему киргизы? Однажды мне кто-то звонит по мобилке и говорит: передай тому-то и тому-то, потому что ты там рядом находишься… В отеле InterContinental размещался пресс-центр. А к пресс-центру автоматически подтянулся штаб Партии регионов. Говорят: "Ты там видишь одного руководителя штаба..." "И передай, мол, ему, что его ищут киргизы". Подхожу к этому уважаемому человеку из команды Януковича, говорю: "Сообщаю вам, что вас ищут киргизы". Он мне: "Вы, Дмитрий, больше никогда так не говорите". А меня смех распирает: я же не знаю, кто такие киргизы. А он решил, что я умышленно подшучиваю. Знал бы, кто это, все равно умышленно при нем сказал бы", – добавил Понамарчук.В 2000-х годах Манафорт консультировал в Украине Партию регионов, премьер-министра, а впоследствии президента Виктора Януковича, сотрудничал с холдингом Рината Ахметова СКМ. По данным Bloomberg, он сообщил в министерство юстиции США, что получил от Партии регионов $17,1 млн. Имя Манафорта фигурирует в "черной бухгалтерии" Партии регионов.С марта по август 2016 года Манафорт занимался избирательной кампанией президента США Дональда Трампа.30 октября 2017 года Манафорта и его делового партнера Ричарда Гейтса обвинили в сговоре против Соединенных Штатов. Им выдвинули обвинения по 12 пунктам и отправили под домашний арест. По данным следствия, Манафорт и Гейтс сгенерировали десятки миллионов долларов дохода в результате их работы в Украине. Первый отмыл более $18 млн, а второй – более $3 млн.15 декабря 2017 года федеральный суд округа Колумбия ослабил меру пресечения для Манафорта:разрешил ему переехать во Флориду и обязал носить электронный браслет. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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