Китаец заболел эпилепсией из-за плохо прожаренного мяса - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Главная
Новости
Политика
Мир
Экономика
Аналитика
События
Поиск
Новости
Погода
,
Новости
, загрузка...
Китаец заболел эпилепсией из-за плохо прожаренного мяса
30.11.2019 20:21
В Китае мужчина из-за непрожаренного мяса получил эпилепсию
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
мир
события
украина
получил
эпилепсию
мяса
непрожаренного
мужчина
Новости
Поделитесь статьей с друзьями
RSS
2008-2019 ©
Svodka.net - Новости Украины и Мира.
Все права защищены
Personalized Childrens Books
Personalised Kids Books
Personalised Kids Books
-->