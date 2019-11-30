Об этом сообщает Arab News.

"Итальянский модный дом Roberto Cavalli выкупил председатель DAMAC Properties, основанной в Дубае, Хуссейн Саджвани через свою частную инвестиционную компанию Vision Investments (входит в группу DICO - ред.)", - говорится в сообщении.

Сумма сделки не раскрывается.

Слухи, что модный дом приобрела компания, основанная в Дубае, появились еще в июле.

Ранее Roberto Cavalli принадлежал итальянской инвестиционной компании Clessidra. Она купила 90% долю в модном доме в 2015 году, по неофициальным данным, за 390 млн евро. Еще 10% осталось у самого дизайнера.

Новый хозяин модного дома выразил восторг по поводу приобретения марки Roberto Cavalli.

"DICO имеет долгую и плодотворную ассоциации с Roberto Cavalli, и я считаю, что бренд перекликается с нашей идеей роскоши. Я рад сообщить, что операция была выполнена быстро, и мы обеспечим стабильность в управлении", - заявил Саджвани.

Хусейн Саджвани - основатель и руководитель девелоперской компании Damac Properties. Бизнесмен занимает 962-е место в мировом рейтинге миллиардеров Forbes. Его состояние журнал оценивает в 1,9 миллиарда долларов.

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