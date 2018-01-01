С 1 января 2018 года в Украине почти на 30% повышается налог на табачные изделия. На этот раз повышение составляет, свидетельствует соответствующий законопроект №7110-1.

Стоит отметить, что в розничной торговле одна связка сигарет может подорожать на 2-7 гривен.

По данным источника, с каждым годом в будущем налог будет повышаться на 20%, пока не достигнет европейского уровня в 90 евро за тысячу сигарет.

На данный момент, в Украине налог составляет примерно 20 евро за тысячу штук (596 гривен за тысячу штук).

"Проектом предусмотрено ежегодное увеличение ставок акцизного налога на табачные изделия: в 2018 году - на прогнозный индекс потребительских цен 11,2% и дополнительно на 16,7%, а в последующие годы - на 20% до уровня в 90 евро за 1000 штук", - говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Кроме этогоТакже планируется предусмотреть, что с 1 января 2025 года доля акциза в средней розничной цене на сигареты будет составлять как минимум 60%.

Как сообщал MIGnews.com.ua, оклады сотрудников Государственного бюро расследований будут установлены на уровне прожиточного минимума.

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