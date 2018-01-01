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В Британии могут на постоянной основе заработать вытрезвители на колесах
01.01.2018 15:19
Специально оборудованные грузовики позволят держать нетрезвых британцев отдельно от других пациентов служб экстренной помощи, считают в Национальной службе здравоохранения Великобритании. В Британии могут появиться постоянные вытрезвители на колесах Фото: ЕРА В ведомстве отметили, что умышленно оборудованные грузовики позволят держать нетрезвых британцев отдельно от других пациентов служб экстренной помощи.Грузовики, которые часто называют "пьяными автобусами", выводят на улицы городов в праздники, но в нескольких городах – Ньюкасле, Кардиффе, Манчестере и Бристоле – они уже работают круглый год.Глава NHS Саймон Стивенс отметил, что может рекомендовать последовать практике указанных городов, поскольку примерно 15% обращений в экстренные службы связаны с потреблением алкоголя. По пятницам и субботам эта цифра возрастает до до 70%.

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