Специально оборудованные грузовики позволят держать нетрезвых
британцев отдельно от других пациентов служб экстренной помощи,
считают в Национальной службе здравоохранения Великобритании. В
Британии могут появиться постоянные вытрезвители на колесах Фото:
ЕРА В ведомстве отметили, что умышленно оборудованные грузовики
позволят держать нетрезвых британцев отдельно от других пациентов
служб экстренной помощи.Грузовики, которые часто называют "пьяными
автобусами", выводят на улицы городов в праздники, но в нескольких
городах – Ньюкасле, Кардиффе, Манчестере и
Бристоле – они уже работают круглый год.Глава NHS Саймон
Стивенс отметил, что может рекомендовать последовать практике
указанных городов, поскольку примерно 15% обращений в
экстренные службы связаны с потреблением алкоголя. По пятницам и
субботам эта цифра возрастает до до 70%.
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