В реке в Киевской области нашли тело юриста Ноздровской
01.01.2018 15:27
Глава профсоюза сотрудников Министерства внутренних дел Украины,
прежний советник главы МВД Илья Кива рассказал, что основной
версией гибели юриста Ирины Ноздровской является убийство,
связанное с профессиональной деятельностью. 30 декабря Ноздровскую
объявили в розыск Фото: Ірина Ноздровська / Facebook "Нашли Ирину
два часа назад в реке в Киевской области. Идут
следственно-оперативные действия, общественностью были организованы
активные поиски и '; $('#useravatar_yes_comm').html(u_str);
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