В Украине сегодня запланировано 54 массовых мероприятий по случаю по случаю 109-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры, правопорядок на которых будут обеспечивать около 2 тыс. правоохранителей. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, передает со ссылкой на сообщение Департамент коммуникации МВД Украины.

По словам С.Ярового, сегодня по всей территории Украины пройдут массовые мероприятия по случаю 109-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры.

"В связи с этим в 20 регионах государства запланировано проведение 54 массовых мероприятий с участием более 8400 человек. Безопасность во время проведения шествия обеспечивать 1,2 тысячи полицейских и 730 военнослужащих Нацгвардии", - сказал он.

Напомним, полиция не зафиксировала грубых нарушений во время празднования Нового года в Киеве.

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