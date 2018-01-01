Первая неделя Нового года знаменует собой переход из периода Прибывающей Луны, в период Убывающей Луны. Организм полон сил и энергии - советую вам разумно пользоваться этими силами, чтобы не расплескать себя в эмоциях. А как именно это сделать, я вам сейчас и расскажу.

В понедельник, 1 января, нас ожидает несколько интересных совпадений - во-первых первый день года совпало первым днём недели - понедельником, а во-вторых, именно на самое начало года пришлось и первое в этом году Полнолуние. Как самый большой и красивый новогодний шар, на небе красуется Полная Луна. Она гостит в созвездии Рака, и это делает сегодняшний день по-особому волшебным и эмоциональным. Сегодня 14/15-й Лунный день, который ближе к 16.00 станет довольно взрывоопасным. Поэтому, я советую всем в этот первый вечер Нового года, спокойно доедать вчерашние апельсины, салаты и другие новогодние вкусности, и потихоньку приходить в себя после вчерашнего.

Во вторник, 2 января, основные энергии, которые будут действовать на нас, это энергии опасных и провокационных 15-х Лунных суток. Только к пяти часам вечера наступит светлый и гармоничный 16-й Лунный день. Луна продолжает быть в Раке, а это делает всех людей сверхчувствительными ко всему - и хорошему и плохому. И мой совет на это вторник - берегите себя и окружающих, дарите друг другу подарки и улыбки, и радуйтесь всему тому, что несёт положительную информацию, энергию и действия. А лучше только сами станьте источником только положительного, светлого и радостного.

Среда, 3 января, день отдыха и умиротворения - 16-е Лунные сутки. И это хорошо для всех - если вы будете вынуждены уже выйти на работу, то этот день будет для вас "ненапряжным", спокойным и радостным. А если у вас "новогодние каникулы", то на этот день вы можете запланировать все что угодно, в том числе, заняться планированием своих главных событий наступившего года. Обратите внимание - после шести часов вечера наступят яркие и веселые 17-е Лунные сутки, а в сочетании с Луной во Льве это даёт повод для довольно шумного веселья. Советую вам заранее запланировать на этот вечер "что-то особенное".

В четверг, 4 января - веселье продолжается, и до половины восьмого вечера будет длиться светлый и веселый 17-й Лунный день. Если вы ещё продолжаете отдыхать и праздновать, то в этот четверг можно вдоволь пошалить и покуражиться. А если вы уже в рабочем процессе, постарайтесь сделать этот день как можно более подвижным и общительным. Луна продолжает жить в созвездии Льва, а это еще больше уярчает этот день. В этот четверг отлично пройдут все мероприятия связанные с соревнованиями, творчеством, и обучением в виде игр. Поэтому, если вы собрались на концерт, фестиваль, или ярмарку, вам везде будет хорошо и весело.

Пятница, 5 января - зеркальный 18-й Лунный день, и я советую сегодня вести себя продуманно и осмотрительно. Учитывая то, что у большинства из нас, праздники и каникулы продолжаются, особое внимание я советую уделить взаимоотношениям внутри семьи. Ни в коем случае сегодня их не стоит выяснять, а наоборот, не будьте навязчивы и упрямы, а то в этот день ваши попытки общения могут быть похожи на танец бегемотов в посудной лавке - зрелище веселое, но не безобидное. А к вечеру эта пятница может стать и совсем неприятной, особенно для любителей выпить лишнего. Берегите друг друга и прислушивайтесь к желаниям близких вам людей. А Луна в спокойном и конструктивном знаке Девы, нам поможет.

Суббота, 6 января, снова соберёт нас за праздничным столом. Но, в этот день я призываю вас быть особенно сдержанными и дружелюбными. В этом году на этот особый праздничный день пришлись неблагоприятные 19-е Лунные сутки, и они могут здорово подпортить вам настроение. Но это может случиться только с теми, кто будет в эту субботу бесцеремонным, навязчивым и упрямым. Луна продолжает жить в знаке Девы, и это облегчит всем задачу и усмирит негативные энергии паучьего Лунного дня. Поэтому у тех, у кого в семье царит мир и взаимопонимание праздник пройдёт на славу!

В воскресенье, 7 января, нас ожидают мощные и яркие 20-е Лунные сутки. Учитывая то, что это воскресный, и к тому же праздничный день, главное внимание советую вам уделить вашей семье и родным. Луна в Деве поможет вам проявить внимательность и кропотливость - сделать нужное количество звонков и визитов. Вспомните о тех родных и друзьях, которых вы ещё не поздравили с Новым годом, позвоните им, подарите капельку своей души и тепла, а к вам прибудет ещё больше. Главное в этот день, проявлять великодушие и дальновидность. А о том, что нас ждёт на следующей неделе - в следующем выпуске Лунного гороскопа на MIGnews.com.ua в понедельник.

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