|57-річна Демі Мур нарешті помирилася зі своїми дочками
|30.11.2019 22:08
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Актриса і дочки наділи домашні костюми з камшеміру в спортивному стилі.
«Я їх всіх так сильно люблю і мені вдалося вмовити їх одягнутися в однакові кашемірові наряди, щоб ми провели весь день, як танцювальна група», - написала Румер в Instagram.
Нещодавно Демі Мур зізналася, що протягом трьох років не спілкувалася з двома молодшими доньками. Яблуком розбрату стала її поведінка після розриву з Ештоном Катчером. Дівчата не схвалили розгульного способу життя, який вела їх мама.
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