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Болгария, выступающая за отмену санкций против России, возглавила Совет Евросоюза
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01.01.2018 15:35
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Своими главными задачами в качестве председательствующей страны в
Совете Евросоюза Болгария считает поддержку безопасной, стабильной
и солидарной Европы. 18 сентября 2017 года премьер-министр Болгарии
Бойко Борисов заявлял, что санкции ЕС против России нужно отменить.
Болгария будет председательствовать в Совете Евросоюза шесть
месяцев Фото: ЕРА "Для нашей страны это большая честь, но и большая
ответственность", – сказано в сообщении.Председательствовать в
Совете Болгария будет шесть месяцев, до этого Совет Евросоюза
возглавляла Эстония."В течение шести месяцев Болгария станет
главной движущей силой для задач, стоящих на повестке дня Союза, и
будет выполнять функции честного посредника, политического лидера,
представителя и координатора… Наша цель – реагировать на
реальные потребности европейских граждан и превращать проблемы в
возможности", – продолжили в пресс-службе.Своими главными
задачами в качестве председательствующей страны Болгария считает
поддержку безопасной, стабильной и солидарной Европы."Безопасная
Европа, потому что миграционная кризис и террористические акты за
последние годы показали, насколько мы уязвимы; стабильная Европа,
потому что граждане хотят знать, что Евросоюз заботится о своем
процветании и благополучии; солидарная Европа, поскольку все
государства-члены сталкиваются с вызовами, и их можно преодолеть
только совместными действиями, а не на национальном или местном
уровне", – продолжили в болгарском председательстве.The
Guardian 28 декабря отмечала, что председательство в Совете
Евросоюза станет вызовом для Болгарии, которая через десять лет
после вступления в ЕС остается самой бедной и коррумпированной
страной Евросоюза.18 сентября 2017 года премьер-министр Болгарии
Бойко Борисов заявил, что время председательства Софии в Совете
Евросоюза нужно использовать для отмены антироссийских санкций. По
его мнению, необходимо снять напряжение между Европой и РФ.Россия
после незаконного референдума 16 марта 2014
года аннексировала Крым и Севастополь, в апреле того же года
на востоке Украины начался вооруженный конфликт. Боевые
действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими
боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской
областей.В связи с этими событиями западные страны, в частности
США, Канада, Япония и государства Евросоюза, ввели санкции в
отношении России. Они несколько раз продлевались и ужесточались.
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