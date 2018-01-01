Своими главными задачами в качестве председательствующей страны в Совете Евросоюза Болгария считает поддержку безопасной, стабильной и солидарной Европы. 18 сентября 2017 года премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявлял, что санкции ЕС против России нужно отменить. Болгария будет председательствовать в Совете Евросоюза шесть месяцев Фото: ЕРА "Для нашей страны это большая честь, но и большая ответственность", – сказано в сообщении.Председательствовать в Совете Болгария будет шесть месяцев, до этого Совет Евросоюза возглавляла Эстония."В течение шести месяцев Болгария станет главной движущей силой для задач, стоящих на повестке дня Союза, и будет выполнять функции честного посредника, политического лидера, представителя и координатора… Наша цель – реагировать на реальные потребности европейских граждан и превращать проблемы в возможности", – продолжили в пресс-службе.Своими главными задачами в качестве председательствующей страны Болгария считает поддержку безопасной, стабильной и солидарной Европы."Безопасная Европа, потому что миграционная кризис и террористические акты за последние годы показали, насколько мы уязвимы; стабильная Европа, потому что граждане хотят знать, что Евросоюз заботится о своем процветании и благополучии; солидарная Европа, поскольку все государства-члены сталкиваются с вызовами, и их можно преодолеть только совместными действиями, а не на национальном или местном уровне", – продолжили в болгарском председательстве.The Guardian 28 декабря отмечала, что председательство в Совете Евросоюза станет вызовом для Болгарии, которая через десять лет после вступления в ЕС остается самой бедной и коррумпированной страной Евросоюза.18 сентября 2017 года премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что время председательства Софии в Совете Евросоюза нужно использовать для отмены антироссийских санкций. По его мнению, необходимо снять напряжение между Европой и РФ.Россия после незаконного референдума 16 марта 2014 года аннексировала Крым и Севастополь, в апреле того же года на востоке Украины начался вооруженный конфликт. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.В связи с этими событиями западные страны, в частности США, Канада, Япония и государства Евросоюза, ввели санкции в отношении России. Они несколько раз продлевались и ужесточались. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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