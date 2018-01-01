В социальной сети "ВКонтакте" появился аудиофайл разговора российских пранкеров Вована и Лексуса якобы с президентом Украины Петром Порошенко от имени генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Вован и Лексус рассказали о попытке розыгрыша президента Украины Фото: Пранкер Вован (Владимир Кузнецов) / "Вконтакте" После обмена приветствиями пранкер, изображавший Столтенберга, выразил надежду, что Порошенко не будет пить в праздник "слишком много водки и горилки".После этого их собеседник бросил трубку. Скриншот: Пранкер Вован (Владимир Кузнецов) / "ВКонтакте" 2 октября 2017 года российские пранкеры в Донецке презентовали свою книгу "По ком звонит телефон". В ней Вован и Лексус рассказывают о "секретах" своей "профессии".Они утверждают, что жертвами их розыгрышей уже становились президент Украины Петр Порошенко, спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и ряд других политических деятелей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки вован украины вконтакте лексус порошенко Теги: мир