|Пранкеры Вован и Лексус утверждают, что разыграли Порошенко в новогоднюю ночь
|01.01.2018 15:50
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Скриншот: Пранкер Вован (Владимир Кузнецов) / "ВКонтакте"
2 октября 2017 года российские пранкеры в Донецке презентовали свою книгу "По ком звонит телефон". В ней Вован и Лексус рассказывают о "секретах" своей "профессии".Они утверждают, что жертвами их розыгрышей уже становились президент Украины Петр Порошенко, спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и ряд других политических деятелей.
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