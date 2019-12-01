Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес разом з дітьми відсвяткували День подяки
01.12.2019 00:54
Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес відзначили День подяки в сімейному колі. Фотографіями зі свята зірка поділилася в Інстаграмі. На знімках можна побачити двох дочок Алекса Родрігеса - 15-річну Наташу і 11-річну Еллу, і 11-річних близнюків Джей Ло - Макса й Емму.
Сім'я разом зібралася на кухні і приготувала святкову вечерю. Джей Ло привітала своїх підписників і зазначила, що вона кожен день вдячна за все, що з нею відбувається.