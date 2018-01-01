Это первый ее Новый год в качестве первой леди . Женственный образ Мелания дополнила розовыми лодочками в тон к платью, передает со ссылкой на .

Наряд первой леди стоит 4000 долларов. Платье декорировано розовыми блестками и бисерной вышивкой.

Дональд Трамп надел классический черный смокинг, белую рубашку и бабочку.

Президентская пара встретила Новый год в своем частном клубе Mar-a-Lago в Палм-Бич во Флориде. На вечеринку были приглашены члены правительства и бизнесменов.

Присоединилась к празднику и старшая дочь президента Иванка Трамп с мужем и тремя детьми. Иванка надела довольно откровенное черное платье с разрезом спереди и по бокам.

Сеть смеется над тем, как Мелания Трамп украсила Белый дом к празднованию Рождества и Нового года.

Жуткий коридор с ветвями деревьев привлек больше внимания.

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