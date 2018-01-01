|Мелания Трамп встретила Новый Год в вышиванке
|01.01.2018 15:52
|
Это первый ее Новый год в качестве первой леди . Женственный образ Мелания дополнила розовыми лодочками в тон к платью, передает со ссылкой на .
Наряд первой леди стоит 4000 долларов. Платье декорировано розовыми блестками и бисерной вышивкой.
Дональд Трамп надел классический черный смокинг, белую рубашку и бабочку.
Президентская пара встретила Новый год в своем частном клубе Mar-a-Lago в Палм-Бич во Флориде. На вечеринку были приглашены члены правительства и бизнесменов.
Присоединилась к празднику и старшая дочь президента Иванка Трамп с мужем и тремя детьми. Иванка надела довольно откровенное черное платье с разрезом спереди и по бокам.
Сеть смеется над тем, как Мелания Трамп украсила Белый дом к празднованию Рождества и Нового года.
Жуткий коридор с ветвями деревьев привлек больше внимания.