|Хейлі Бібер нарешті прокоментувала чутки про свою вагітність
|01.12.2019 07:06
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«Дітки в наступному сезоні», - залишив він коментар на своїй сторінці в Інстаграмі.
Всі тут же почали придивлятися до численних виходів в худі і світшотів Хейлі і навіть розглянули на фотографіях «животик». Схоже, ці плітки настільки набридли моделі, що вона вирішила відповісти всім зацікавленим в сторіз, залишивши однозначний і забавний коментар:
«Ні, я не вагітна. Я просто дійсно люблю смачно поїсти».
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