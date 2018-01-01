В течение 2017 местные бюджеты выросли до 170 млрд грн благодаря финансовой децентрализации, а собственные доходы 366 объединенных территориальных общин выросли в 1,8 раза. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает со ссылкой на сообщение пресс-службы Кабинета министров Украины.

"Начавшаяся в 2014 реформа децентрализации остается приоритетом работы правительства. Как свидетельствуют данные Ассоциации городов Украины, в 2017 году финансовая децентрализация обеспечила рост местных бюджетов в 170 млрд грн, а собственные доходы 366 объединенных территориальных общин, созданных в результате реформы и привлеченных к межбюджетных отношений, выросли в 1,8 раза", - цитирует пресс-служба слова главы правительства.

Не менее важным, по мнению Гройсмана, является привлечение местных властей к фундаментальным изменениям, которые проводятся сейчас в системе образования, медицины, в сфере энергоэффективности.

При этом он подчеркнул, что государство готово приложить усилия для поддержки регионов - прежде только за счет ресурсов Государственного фонда регионального развития. Государственный бюджет на 2018 год предусматривает 6 млрд грн ассигнований на ДФРР. Субвенция на формирование инфраструктуры объединенных территориальных общин составит 1,9 млрд грн.

Напомним, закон о Госбюджете на 2018 вступил в силу.

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