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Украина примет участие в саммите НАТО
01.12.2019 08:05

Глава МИД Украины заявлен в списке спикера панели «От Балтийского до Черного моря: Безопасность на передовой НАТО».

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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко примет участие в конференции NATO Engages. Конференция состоится в рамках саммита стран-членов НАТО в Лондоне 3 декабря, сообщается на официальном сайте саммита.

Глава МИД Украины заявлен в списке спикера панели «От Балтийского до Черного моря: Безопасность на передовой НАТО» вместе с главой внешнеполитического ведомства Грузии Давидом Залкалиани, министром обороны Литвы Раймундасом Кароблисом и министром обороны Эстонии Юри Луиком.

«Европравда» пишет, что ранее в МИД озвучивали намерение не участвовать в конференции. В министерстве изменили решение после критики такого решения.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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