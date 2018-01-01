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В Германии состоялся традиционный заплыв в Северном море. Фоторепортаж
01.01.2018 15:58
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  События

В Германии состоялся традиционный заплыв в Северном море. Фоторепортаж

В Германии состоялся традиционный заплыв в Северном море. Фоторепортаж / ГОРДОН В Германии состоялся традиционный заплыв в Северном море. Фоторепортаж / ГОРДОН В Германии состоялся традиционный заплыв в Северном море. Фоторепортаж / ГОРДОН В Германии состоялся традиционный заплыв в Северном море. Фоторепортаж / ГОРДОН В Германии состоялся традиционный заплыв в Северном море. Фоторепортаж / ГОРДОН В Германии состоялся традиционный заплыв в Северном море. Фоторепортаж / ГОРДОН В Германии состоялся традиционный заплыв в Северном море. Фоторепортаж / ГОРДОН В Германии состоялся традиционный заплыв в Северном море. Фоторепортаж / ГОРДОН В Германии состоялся традиционный заплыв в Северном море. Фоторепортаж / ГОРДОН В Германии состоялся традиционный заплыв в Северном море. Фоторепортаж / ГОРДОН В Германии состоялся традиционный заплыв в Северном море. Фоторепортаж / ГОРДОН В Германии состоялся традиционный заплыв в Северном море. Фоторепортаж / ГОРДОН Фото: ЕРА В Германии состоялся традиционный заплыв в Северном море. Фоторепортаж / ГОРДОН Фото: ЕРА В Германии состоялся традиционный заплыв в Северном море. Фоторепортаж / ГОРДОН Фото: ЕРА В Германии состоялся традиционный заплыв в Северном море. Фоторепортаж / ГОРДОН Фото: ЕРА В Германии состоялся традиционный заплыв в Северном море. Фоторепортаж / ГОРДОН Фото: ЕРА В Германии состоялся традиционный заплыв в Северном море. Фоторепортаж / ГОРДОН Фото: ЕРА В Германии состоялся традиционный заплыв в Северном море. Фоторепортаж / ГОРДОН Фото: ЕРА В Германии состоялся традиционный заплыв в Северном море. Фоторепортаж / ГОРДОН Фото: ЕРА В Германии состоялся традиционный заплыв в Северном море. Фоторепортаж / ГОРДОН Фото: ЕРА В Германии состоялся традиционный заплыв в Северном море. Фоторепортаж / ГОРДОН Фото: ЕРА В Германии состоялся традиционный заплыв в Северном море. Фоторепортаж / ГОРДОН Фото: ЕРА ar_prev ar_prev . Об этом сообщает издание Mitteldeutschle Zeitung. В мероприятии, которое проводили 19 раз, участвовали около 400 пловцов. За ними наблюдали примерно 3 тыс. зрителей. Температура воды в море составляла +4°. Вблизи побережья курсировал спасательный крейсер. Рекомендую Twitter G+
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ДНЕВНИК НИНЫ ГЕРАСИМОВОЙ О ВОЙНЕ. ЧАСТЬ II

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