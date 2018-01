var login_api = false; var coreola = new coreola(); coreola.sectionid = 2316; coreola.articleid = 224797; coreola.langid = 1; coreola.noadvert = 0; coreola.sections[2203] = 2203;coreola.sections[2316] = 2316; coreola.statstart(); (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.6"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); dataLayer = [{'AgeNews': '1-3 days'}]; { "@context": "http://schema.org", "@type": "WebSite", "url": "http://gordonua.com", "potentialAction": { "@type": "SearchAction", "target": "/gsearch.html?s[text]={search_term_string}", "query-input": "required name=search_term_string" } } Клуб читателей function updateuserbar(){ var u_str = ''; if(coreola.userid > 0){ u_str += ''; u_str += ''; u_str += ''+decodeURIComponent(coreola.member.username.replace(/\+/g, '%20'))+ ""; u_str += 'Выход | Редактировать данные'; u_str += ''; $(".header_l").addClass("long"); $(".h_hide").hide(); } else { u_str += 'Присоединиться'; } $('#header_user').html(u_str); } updateuserbar(); coreola.addfunc('updateuserbar', function(){ updateuserbar(); }); Искать Главная

В Германии состоялся традиционный заплыв в Северном море. Фоторепортаж События В Германии состоялся традиционный заплыв в Северном море. Фоторепортаж Фото: ЕРА Фото: ЕРА Фото: ЕРА Фото: ЕРА Фото: ЕРА Фото: ЕРА Фото: ЕРА Фото: ЕРА Фото: ЕРА Фото: ЕРА Фото: ЕРА . Об этом сообщает издание Mitteldeutschle Zeitung. В мероприятии, которое проводили 19 раз, участвовали около 400 пловцов. За ними наблюдали примерно 3 тыс. зрителей. Температура воды в море составляла +4°. Вблизи побережья курсировал спасательный крейсер. Рекомендую Twitter G+ E-mail: ДРУГИЕ ГАЛЕРЕИ Жители Земли встречают Новый год. Фоторепортаж Мир встречает Новый 2018 год. Фоторепортаж В Харькове мужчина взял заложников, угрожая подорвать себя. Фоторепортаж На полигоне Широкий Лан за год отремонтировали около 600 единиц поврежденной на Донбассе военной техники. Фоторепортаж "Мы дождались – они живы, они перед нами, они свободны". Завершился первый этап обмена удерживаемыми лицами на Донбассе. Фоторепортаж В Донецкой области состоялся обмен удерживаемыми лицами. Фоторепортаж "Спасибо вам за достоинство, веру и терпение". Порошенко встретился с родственниками удерживаемых на Донбассе. Фоторепортаж В Вышгороде появилась скульптура Анны Ярославны. Фоторепортаж Принц Гарри и Маркл вместе с королевской семьей посетили рождественскую мессу. Фоторепортаж Автобус задавил людей в подземном переходе в Москве. Фоторепортаж В Киеве протестовали против приговора по делу об убийстве журналиста Веремия. Фоторепортаж В Киеве на Майдане проходит акция "Кофе на Крещатике". Фоторепортаж В Эль-Класико "Барселона" разгромила "Реал" на его поле. Фоторепортаж Путин сыграл в хоккей на Красной площади в Москве. Фоторепортаж В Хевроне произошли стычки палестинских демонстрантов с израильскими силовиками. Фоторепортаж 1

