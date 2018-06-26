Оккупанты обстреливали из минометов и гранатометов позиции Вооруженных сил Украины в Луганской и Донецкой областях, сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Ранения получил один украинский военный Фото: Міністерство оборони України / Facebook Отмечается, что украинские подразделения ликвидировали двоих боевиков и трех ранили.Сепаратисты использовали минометы, гранатометы и пулеметы возле Крымского и Золотого (Луганская область), а также Марьинки, Крутой Балки, Верхнеторецкого, Каменки, Лебединского, Павлополя, Старогнатовки, Широкино и Гнутово (Донецкая область), говорится в сводке. https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/396358957523393 Вооруженный конфликт в Донецкой и Луганской областях между украинской армией и пророссийскими боевиками начался в апреле 2014 года. С этого времени правительственные силы проводили на Донбассе антитеррористическую операцию. 30 апреля 2018 года АТО официально завершилась, вместо нее началась операция Объединенных сил.Стороны уже несколько раз объявляли перемирие, но ни разу не удалось добиться его длительного соблюдения. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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