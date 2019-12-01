Первый президент Украины Леонид Кравчук дал совет действующему главе государства Владимиру Зеленскому по поводу предстоящих переговоров с российским лидером.

«Я бы посоветовал так: защищать Украину. Это не просто слова. Например, необходимо сказать там откровенно и искренне правду — нас обманули с Будапештским меморандумом. Нас обманывают и делают вид, что помогают, когда помогают только на словах. С нами играют, как кошка с мышью», — сказал он.

Кроме того, по мнению Кравчука, Зеленский должен заявить об украинцах как о «великом народе», а также продемонстрировать волю и смелость, когда разговор зайдет о национальных интересах страны.

28 ноября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Зеленский не пойдет на уступки Путину на саммите в «нормандском формате» в Париже.

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