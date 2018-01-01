В случае резкого падения доходов российской казны Резервный фонд должен был стать источником финансирования дефицита бюджета РФ. Власти России планировали использовать Резервный фонд полностью в прошлом году Фото: ЕРА Все дополнительные доходы нефтегазовой сферы, согласно новым нормам российского бюджетного кодекса, теперь будут направляться в ФНБ. Резервный фонд и Фонд национального благосостояния были созданы в 2008 году в результате разделения Стабилизационного фонда, предназначенного для накопления дополнительных доходов от роста цен на углеводороды.В случае резкого падения доходов казны Резервный фонд должен был стать источником финансирования дефицита бюджета.ФНБ создавался как часть механизма пенсионного обеспечения на длительную перспективу, а другая часть его средств была инвестирована в долгосрочные самоокупаемые инфраструктурные проекты.Резервный фонд России в 2016 году уменьшился в 3,7 раза и составил 972,13 млрд рублей ($16,03 млрд). В декабре 2016 года глава Счетной палаты РФ Татьяна Голикова заявляла, что в 2017 году резервный фонд России будет полностью исчерпан, и правительство страны перейдет к использованию средств Фонда национального благосостояния. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки фонд резервный россии году национального Теги: мир