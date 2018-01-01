В итальянском городе Турин сдетонировал самодельное взрывное устройство в мусорном баке, пострадали четыре человека, передает со ссылкой на Lastampa.

Как сообщает издание, бомба была спрятана в бумажном пакете, который неизвестные положили в мусорный бак в пригороде Фальчера на севере Турина. Отмечается, что пострадали четверо прохожих: двое марокканцев, двое итальянцев.

Кроме того сообщается, что в результате взрыва повреждены 4 автомобиля, а также выбиты стекла в тридцати близлежащих домов.

Отмечается, что в ходе обысков прилегающей территории карабинеры нашли еще 12 аналогичных пристроиив.

Как сообщал мусорный контейнер взорвался в центре Киева.

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