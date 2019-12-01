Игорь Лесев

«Слуга» народа Ольга Василевская-Смаглюк призвала ограничить свободу слова. Во имя «института президентства». Интересно, если понадобится Оле нассать в рот исключительно во имя института президентства, она это с таким же достоинством озвучит? Ну надо так надо. Во имя института президентства.

А ведь самых ярких дегенератов нашему обществу подбрасывает именно журналистская среда. Геращенко, Черновол, Высоцкий, Соколова, Дроздов, Ткаченко и новоиспеченный колобок Бородянский. И это только те, кто на слуху.

Вот, казалось бы, ты работаешь в стандартизированных рамках, где всегда сталкиваешься с разными точками зрения. Где на одну и ту же вещь смотрят разные люди по-разному и чем чаще ты с этим сталкиваешься, тем отчетливее должен понимать, что это и есть норма. Казалось бы. Но нет же. Как только соприкасаются с властью, тут же продуцируют колхозную газету «Трибуна праци» брежневского СССР. Запретить и ограничить. И не думать так, а думать вот так.

Но что характерно, ТП-шечка Смаглюк ведь одновременно и права. Украинская журналистика абсолютно манипулятивна и сегментирована. И она создала абсолютно некритичного потребителя своей мишуры. А у нас ведь идеальный потребитель для манипулятивного дерьма.

Вот судите сами. Украинцы в своей массе практически не читают книг. И в первую очередь, художественных. А ведь именно художественная литература формирует образность и критичность в суждениях. Худлитература в принципе формирует способность к фантазии.

У нас этого нет. Убита целая ниша времяпрепровождения. Вы уже не встретите картину, когда несколько человек сидят молча в одной комнате и каждый читает свое.

Но человеку все равно свойственно получать информацию. Читает он книги или не читает. А потому наш житель пожирает любой бред, который не выглядит даже филигранно. И естественно такой иррациональной толпой легко манипулировать. Разделять и властвовать.

Именно этим пять предыдущих лет занимались Ткаченко и Бородянский. Чуть перестарались, потому что их расово правильный идеал – Петя П – всех заипал поголовно. Но пацанва успела пересохраниться в новой команде зеленых и теперь четко понимает угрозу. Ведь за их спиной осталось такое же злобное и не пристроенное стадо манипуляторов, которые уже подтачивают новую власть. 73% было. Ща 52%. Это у Зели. А еще даже не зима.

Понимает это и тупая овца – «тупая овца» вроде ведь у «слуг» теперь не оскорбление? – Василенко-Смаглюк. Сама ведь манипулировала и разжигала 5 лет. А теперь не хочет, чтобы другие точно также разносили ее корыто.

Но нет, свиньи. Процесс уже не остановить. Свободу не спинити. Сама же об этом повизгивала. Следующие уже топчутся в коридорчике и тоже хотят на кухню. Холодильник ведь не только твой.